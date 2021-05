Un AirTag deux fois plus fin ? C’est possible, mais il faut un peu bricoler

L'opération a par ailleurs nécessité l'élaboration d'un rectangle de bois découpé à l'imprimante 3D pour une précision optimale afin que les composants soient bien fixés. Car c'est là le principal écueil de l'innovation d'Andrew Ngai : son AirTag Card n'est pas recouverte par une coque de protection, des éléments comme la batterie ou les câbles soudés à l'étain sont à l'air libre. Évitez donc de faire tomber votre AirTag Card dans une flaque.

Le bilan de ce travail, disponible dans la vidéo ci-dessous, présente un outil avant tout fonctionnel et moins épais que les AirTags dans leur coque Apple. Libre à vous, amoureux ou détracteurs de la Pomme, de suivre (ou non) le chemin d'Andrew Ngai. Et en plus, la AirTag Card se poinçonne sans risque. Elle est pas belle, la vie ?