L'enceinte HomePod Mini d'Apple désormais compatible avec la recharge 18W

Disponible depuis quelques semaines, la petite enceinte HomePod Mini d'Apple était compatible uniquement avec une recharge 20W. Un bloc est évidemment fourni par Apple avec l'enceinte en question.

Via la récente mise à jour, l'enceinte HomePod Mini s'ouvre néanmoins à des chargeurs de puissance inférieure et peut ainsi être rechargée (entre autres) via un chargeur rapide Apple de 18W, ce qui était impossible jusqu'à présent.