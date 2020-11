L'iPhone 12 Mini se rechargera moins vite que les autres nouveaux smartphones d'Apple en MagSafe

Apple précise que la puissance délivrée par la charge MagSafe aux iPhone 12 dépendra bien évidemment de la puissance de l'adaptateur secteur et des conditions du système (notamment la température de l'appareil). Les 15W des iPhone 12 et 12 Pro et les 12W de l'iPhone 12 Mini représentent le potentiel maximum qui peut être délivré, dans les meilleures conditions.

Pour rappel, le système magnétisé MagSafe s'appuie sur un accessoire à poser sur l'iPhone, qui permet d'exploiter au mieux le nouveau chargeur MagSafe. L'aimant permet de positionner simplement et au mieux l'iPhone sur la station de charge pour profiter des meilleures performances. La charge filaire reste bien entendu plus rapide que la recharge MagSafe.