Apple envoie une énième pic au PC dans sa dernière keynote

Au milieu des années 2000, Apple lançait une campagne assez originale, mettant en scène un PC et un Mac, le premier étant incarné par John Hodgman. Ce dernier a été le « One More Thing » du récent keynote Apple, et a permis au géant américain d'en remettre une petite couche sur le PC.

Pour l'occasion, PC Guy avait quelques questions concernant les évolutions des nouveaux ordinateurs Mac, rappelant à qui l'entend les vertus du PC traditionnel. Une séquence très courte, très drôle, avec un petit côté nostalgie forcément très réussi.