Êtes-vous convaincu par la présentation des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro ?

Pour la première fois, Apple a annoncé l'arrivée de quatre nouveaux iPhone cette année : l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Les quatre modèles ont des points communs : la 5G, un écran OLED, toujours une encoche et un design rappelant inévitablement l'iPad Pro (et le nouvel iPad Air). Les puces gagnent également en puissance, la photo s'améliore grâce au logiciel et la charge magnétique apparaît avec MagSafe.