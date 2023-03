L'APU "Phoenix" d'AMD associerait aussi cœurs "performants" et "efficaces"

Dès octobre 2011, il a par exemple été question d'associer des cœurs Cortex A7 à des Cortex A15 et, l'année suivante, l'entreprise britannique a récidivé avec son duo Cortex A53/Cortex A57 confirmant la généralisation du concept à l'ensemble de la gamme de la société.

Rappelons que le big.LITTLE est l'idée d'associer de petits cœurs sobres en énergie pour les tâches « de fond » à des cœurs plus puissants, mais aussi plus gourmands, pour les activités les plus lourdes.