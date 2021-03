Le lancement du Poco X3 Pro prévu pour le 30 mars

On ne sait vraiment pas grand chose du smartphone pour le moment. Une fuite suggère qu'il sera équipé du SoC Snapdragon 860, que Qualcomm n'a pas encore officialisé. Il pourrait alors s'agir d'une mise à jour de l'ancienne puce haut de gamme Snapdragon 855, sans support 5G.

Des configurations de mémoire 6/128 Go et 8/256 Go sont également évoquées. Le mobile pourrait être équipé d'un écran 120 Hz et d'une imposante batterie de 5 200 mAh. Nous en saurons plus à la fin du mois, affaire à suivre donc !