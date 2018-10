Razer dévoile une nouvelle gamme de casques gaming

3 nouveaux casques chez Razer

Razer vient de l'annoncer : sa toute nouvelle gamme de casques sans fil destinée aux gamers sortira très prochainement.Le modèlesera vendu pour la coquette somme de 199 €. Il bénéficiera de la technologiedéveloppée en partenariat avec, une entreprise allemande spécialisée dans la création d'haptiques. Le Nari Ultimate est aussi équipé de la technologie, qui apporte une véritable plus-value en termes de spatialisation du son.Les deux autres modèles n'intègrent pas la technologie haptique, mais gardent tout de même toutes les autres qualités de la gamme Nari, à commencer par l'expérience auditive. Leest le casque d'entrée de gamme, il sera vendu 99 €, contre 149 € pour le milieu de gamme, baptisé simplement Nari.Les trois casques sont également équipés d'un microphone, caché dans l'oreillette gauche du casque. Le Nari est un casque sans fil mais tout de même livré avec deux câbles, l'un pour le recharger via USB, l'autre pour le brancher via une prise mini-jack.Enfin, les deux modèles les plus coûteux embarquent aussi unplacé dans le tissu des oreillettes. Une initiative censée améliorer le confort d'utilisation, notamment pour ceux qui font des sessions d'écoute de plusieurs heures d'affilée et qui souhaitent garder la tête froide !La nouvelle gamme Nari a par ailleurs fait l'objet d'une publicité plutôt amusante postée sur la chaîne YouTube de Razer :