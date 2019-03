Le chinois Chuwi va lancer ses concurrents au MacBook Pro et à la Surface

Un MacBook Air sous Windows 10

Le Ubook livré en standard avec sa coque clavier

Source : Anandtech

est un constructeur chinois basé à Shenzen et connu pour ses machines très abordables et souvent inspirées d'ordinateurs ou de tablettes conçues par les plus grandes marques électroniques.Il présente aujourd'hui deux nouveaux appareils, un ordinateur portable et une tablette tactile qui là encore ressemblent fortement à des produits déjà vus chez d'autres constructeurs.L'est le nouvelprésenté. Il bénéficie d'un écran de 13,3 pouces, avec une résolution Full HD de 1920*1080 pixels et de bordures fines de seulement 5 mm. Associé à son châssis aluminium et son large trackpad, impossible de ne pas penser au dernierprésenté par Apple à la fin de l'année 2018, hormis qu'il tourne sous Windows 10.Le constructeur chinois a contrairement à ses habitudes renforcer la fiche technique en intégrant un processeur Intel Core m3-6Y30, offrant une fréquence maximale de 2,2 GHz, au lieu de processeurs Atom. A cette puce s'ajoute 8 Go de RAM LPDDR3 et 128 Go de stockage SSD en standard, extensible à 1 To. Côté connectique, l'appareil propose un port USB 3.0, un slot pour cartes SD un port jack et un port HDMI. Chuwi annonce une autonomie moyenne de 8 heures et le prix est fixé à 499$.Le Chuwiest quant à lui allé puiser son inspiration du côté desconçues par Microsoft. Son écran est d'une taille de 11,6 pouces et à l'intérieur on retrouve également un processeur Core m3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (un modèle 1 To sera également proposé).Le pied amovible au dos, avec un angle réglable jusqu'à 150° permet de faire tenir l'appareil sur une table et d'y adjoindre une coque incluant un clavier complet. Contrairement aux, cette dernière est incluse dans la boite.Le Ubook sera proposé à 469$ dans sa version 128 Go et 699$ pour le modèle 1 To. Tout ces appareils seront disponibles dans les prochains jours via les différents revendeurs en ligne.