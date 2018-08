Le PC portable Gamer ACER Nitro 15 pouces à 699 euros

Nitro enclenchée !

Encore une fois, c'est Cdiscount qui la joue fine en proposant cette offre pas piquée de hannetons. En allant faire un tour sur leur boutique en ligne, vous pourrez en effet découvrir le ACER Nitro 15 pouces AN515-51-54WC à 699 euros, là où la concurrence le propose aux alentours de 899 euros.Ce produit est vendu et expédié par Cdiscount, et bénéficie donc de la livraison gratuite, ainsi que la livraison en un jour si vous vous dépêchez de commander. Vous pourrez aussi rajouter des garanties supplémentaires contre la panne et la casse, ou la casse et le vol, mais cela fera diablement grimper la facture.L'ACER Nitro AN515-51-54WC est un PC portable taillé pour le jeu. Avec son processeur Intel Core i5 7300HQ à 2,5 GHz, 8 Go de RAM et sa NVIDIA GeForce 1050 dotée de 2 Go de GDDR5, vous pourrez faire tourner vos jeux en voyage sans sourciller.De plus, il dispose d'un d'un SSD de 256 Go idéal pour le système et le jeu du moment, et un disque dur d'un To en complément, ce qui ne gâche rien. Côté écran, vous pourrez compter sur une dalle IPS Full HD de 15 pouces. Ce PC est livré avec une licence Windows 10 édition familiale.