Podcasts : Spotify doit-il modérer les propos tenus sur sa plateforme ? Pour le P.-D.G., c'est non !

Parmi les podcasts les plus populaires (et l'un des plus anciens) du moment, The Joe Rogan Experience est un petit phénomène de la plateforme Spotify, en tout cas aux USA. La popularité de ce podcast tient autant à la personnalité de son hôte, commentateur d'UFC, qu'au ton assez libre. Forcément, un tel cocktail, plongé dans l'Amérique actuelle, implique des controverses plus ou moins régulières. Pour citer quelques-uns des reproches : avoir accueilli un invité considéré comme transphobe, ou encore l'avis négatif de Rogan sur le vaccin.