Emporio Armani et Diesel dévoilent à leur tour de nouveaux modèles de montres connectées

C'est notamment le cas de Fossil Group, qui, après la Puma Smartwatch , chapeaute l'arrivée sur le marché des nouveaux modèles de montres connectées Emporio Armani et Diesel :etLa montre connectéenous révèle un écran OLED de 1,28 pouces accompagné d'un cadranavec une simili-3D au programme. Niveau fiche technique, on trouve un système d'exploitationet un processeurde Qualcomm couplé à 1 Go de RAM et un stockage de 8 Go. Un haut-parleur est également supporté par le boitier de 44 mm.Étanche, laest également capable de capter la fréquence cardiaque de l'utilisateur. La dimension sportive est en effet mise à l'honneur avec ce modèle équipé d'un GPS et d'applications dédiées aux activités physiques. Son lancement est prévu en octobre au tarif de 369 euros.C'est ensuite au tour de l', troisième génération signée de la marque, de se dévoiler. On retrouve ici le même OS et processeur que sur le modèle Diesel. Plusieurs applications y sont pré-installées, comme- qui comme son nom l'indique, surveille le rythme cardiaque -, un assistant numérique dédié à la santé ou encore. 8 Go de stockage sont également présents ainsi qu'une batterie apriori plus performante que celle des autres modèles.La nouveauté de cette smartwatch réside surtout dans sonSa sortie est prévue à la fin de l'année.