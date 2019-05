Samsung Galaxy Watch gagne une version 4G

Une version 4G pour se détacher du smartphone



La Galaxy Watch 4G est disponible uniquement chez Orange



Laest déjà sortie depuis quelques semaines , accompagnant le lancement de la nouvelle gamme de smartphones Galaxy S10 mais restait encore à Samsung le soin d'annoncer la déclinaisonde sa smartwatch.C'est désormais le cas aujourd'hui avec le lancement de cette montre connectée en tous points identique aux versions précédentes. Elle possède toujours un écran Super AMOLED cerclé d'une molette permettant de naviguer dans l'interface proposée par Samsung.Elle intègre une pucecapable de se connecter aux réseaux 4G et de continuer à bénéficier des services comme l'écoute de musique en streaming ou la réception de messages courts sans avoir à conserver continuellement son smartphone dans sa poche. Pratique pour les sportifs comme pour les petits déplacements.La Galaxy Watch est étanche jusqu'à 50 mètres et possède un GPS et un baromètre pour donner un résumé détaillé des différentes activités sportives et des calories dépensées. Le suivi du sommeil est également disponible et la montre affiche une autonomie comprise entre une et deux journées selon votre utilisation. Attention, la connectivité 4G aura pour effet de faire fondre la batterie et est réservée aux séances de sport ou aux ballades de courte et moyenne durée.La montre connectée est disponible en deux tailles d'écran (42 et 46 mm) vendues respectivement 379,99€ et 399,99€, en exclusivité chez, le seul opérateur partenaire à proposer la connectivité 4G.