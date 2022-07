La Montblanc Summit 3 pourrait être la première smartwatch Wear OS 3 compatible avec iOS

Dans quelques jours, le désormais constructeur proposera sa Montblanc Summit 3, sa toute dernière version, après la Montblanc Summit 2+ que nous avions pu tester en 2021.

Cette nouvelle itération proposera un écran rond d'une taille de 42 mm avec un écran AMOLED d'une résolution de 416 x 416 pixels. Le boîtier est en titane, pour un look premium qui s'inspire de l'horlogerie.

À l'intérieur de l'appareil, on retrouvera également 8 Go de stockage, 1 Go de mémoire vive et une puce Snapdragon Wear 4100+ pour naviguer dans les différentes applications proposées par le constructeur et les éditeurs tiers.