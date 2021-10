Fan d'Harry Potter ? OnePlus a pensé à vous et sort une édition spéciale de sa montre connectée

En suivant le lien, qui ne nous permet pas d'en voir beaucoup plus, on constate que One Plus en rajoute une couche en lançant un appel à « toutes les sorcières et tous les sorciers ». D'ailleurs, l'URL de la page dédiée se termine avec un « hpwatch » qui veut tout dire. Les rumeurs indiquent également que plusieurs cadrans exclusifs seraient proposés, avec notamment le blason de l'école du célèbre sorcier, ou encore celui des quatre maisons. Il reste cependant de nombreuses inconnues, puisqu'on ne sait pas si cette montre connectée sera accessible partout, à quelle date elle sera disponible ni à quel prix.