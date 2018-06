VivaTech : Dreem, un bandeau connecté qui facilite le sommeil

La conduction osseuse au cœur du concept Dreem

Les bracelets connectés ?, si l'on en croit Hugo Mercier, CEO de Dreem. C'est tout juste si cesconviennent pour évaluer les métriques cardiaques et d'agitation pendant la nuit. Insuffisant, selon lui, pour entrer dans une réelle démarche de suivi et d'amélioration du sommeil.Sa solution alternative : un bandeau connecté à porter chaque nuit, qui enregistre le sommeil et aide à rejoindre les bras de Morphée plus facilement.Dreem base la fiabilité et l'exhaustivité de ses données sur la technologie de la conduction osseuse. Le bandeau, une fois positionné sur le front de l'utilisateur, capte les différentes métriques comme le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire via des électrodes situées à l'arrière de l'arceau.La partie avant de l'appareil sert à transmettre le son des différents programmes proposés par Dreem. Fonctionnant de concert avec une application smartphone, Dreem propose des exercices de respiration et des ambiances sonores relaxantes. Ces derniers permettraient de trouver le sommeil plus facilement.L'appareil détectant quand l'utilisateur commence à sombrer, les programmes adaptent leur volume sonore. Et c'est l'inverse pour le réveiller au moment le plus propice (dans une fourchette de 20 minutes avant l'heure définie par l'utilisateur).L'appareil, très léger et d'apparence costaude, s'oublie facilement une fois porté. Sachez néanmoins qu'un meilleur sommeil a un prix : 499€. Espérons qu'à ce tarif, les beaux rêves viennent en série.