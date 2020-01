ASUS dévoile une souris gaming avec joystick intégré

© ASUS

Une souris complète qui cherche à se démarquer

Aperçue pour la première fois à la fin de l'année dernière, il a fallu attendre le CES de cette année pour découvrir véritablement cette souris singulière.La principale innovation de la ASUS ROG Chakram reste son joystick, qui se veut être un contrôleur complet. Comme dit précédemment, vous aurez le choix entre un mode analogique et un mode numérique. Pour le premier, 256 niveaux sont disponibles sur les axes X et Y. En ce qui concerne le second, quatre boutons seront programmables, à la manière d'une croix analogique, pour bénéficier de fonctionnalités telles que l'affichage de la carte, ou «», pour ne citer qu'elles.Cette souris, pour droitier, fonctionne en USB-C, mais également en mode sans-fil avec le Bluetooth. Le périphérique s'appuie sur un capteur optique réglable jusqu'à 16 000 dpi. La ROG Chakram possède une charge sans-fil, compatible avec la norme Qi. Un avantage certain sur ses concurrents.Selon le constructeur, 15 minutes de recharge suffisent pour profiter de plus de 12 heures de jeu. Une charge complète représenterait quant à elle 79 heures d'activité. Les premiers exemplaires de cette souris devraient être expédiés à la fin du mois de janvier, pour un prix estimé à 150 $.