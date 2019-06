Corsair : les souris Nightsword et M55 RGB Pro se dévoilent

Le centre de gravité identifié en temps réel

Les gauchers ne sont pas laissés de côté

Source : Corsair.

Si les souris pensées pour le gaming avaient déjà un poids ajustable pour offrir un équilibre idéal entre rapidité et lourdeur, il incombait jusqu'à présent aux joueurs de trouver cet équilibre d'eux-mêmes.s'apprête à changer la donne avec la: le périphérique inclut un système permettant d'identifier le centre de gravité de la souris en temps réel, donnant aux gamers la possibilité de déterminer un poids de charge qui s'aura s'accorder avec leur manière d'utiliser leur souris. Autant dire que la réactivité du périphérique sera optimale, au même titre que la précision des mouvements de l'utilisateur.Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Corsair a également dévoilé les caractéristiques de son prochain must-have : un capteur optique de 18.000 DPI, 10 boutons programmables et, 2019 oblige, une quadrizone à éclairage RVB, le tout pour 80$ (environ 71€).Si vous recherchez quelque chose de moins flashy ou que vous êtes simplement un gaucher, Corsair propose également laau prix de 40$ (environ 35€) dotée d'un, d'un capteur de 12.400 DPI, de 8 boutons programmables et d'un « simple » éclairage RVB. Un modèle adapté à une utilisation gaming quotidienne, notamment de par son léger poids. Une réponse à l'annonce de Logitech d'étendre son capteur HERO 16K à de nouvelles souris gaming ?Les nouvelles souris de Corsair pourront se glisser sous votre paume dans le courant du mois de juin, et seront vendues avec une garantie de deux ans.