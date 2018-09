Logitech actualise sa souris star : la G502

G502 Hero : 16 000 dpi au compteur

Depuis sa sortie en 2014, lade Logitech ne semble pas destinée à quitter le top des ventes des souris pour gamer.Conscient du succès de son mulot à l'allure futuriste,s'apprête à sortir une version revue et corrigée : la G502 Hero, destinée à remplacer l'actuelle Proteus Spectrum.Que les fans se rassurent : Logitech ne touchera pas au design si particulier qui fait l'originalité de la G502. Dans les faits, cette nouvelle itération n'apporte d'ailleurs pas grand-chose... si ce n'est son impressionnant capteur optiqueCe nouveau capteur, qui donne également son nom à la souris, fait référence à la sensibilité maximale atteignable :. «», déclare l'entreprise.Cette mise à niveau mise à part, on retrouvera dans la G502 Hero tout ce qui fait de la souris le best-seller qu'elle est. 11 boutons programmables, 16,8 millions de couleurs personnalisables, et une charge ajustable entre 121 et 139 grammes via des poids.La Logitech G502 Hero sortira dans le courant du mois d'octobre au tarif de. Une étiquette tarifaire qui la positionne exactement au même niveau que l'actuelle G502 Proteus Spectrum, laquelle devrait logiquement s'éclipser pour laisser place à sa petite soeur au capteur plus sensible.