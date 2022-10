Cet écran portable se fixe sur l'écran de votre PC portable pour booster votre productivité

Nex Computer a sorti en ce début de semaine un écran dont le concept assez unique vous permet de l'aimanter à la partie supérieure d'un ordinateur portable. Fini les mouvements de tête de gauche à droite d'un moniteur à l'autre, ce deuxième écran boostera votre productivité, mais améliorera également grandement l'ergonomie de votre poste de travail.

Niveau spécifications techniques, l'écran a une taille de 12 pouces, une dalle en Full HD, se charge en USB-C 3.1 via un smartphone ou l'ordinateur auquel il est connecté et dispose d'un port HDMI et USB-C 2.0.

Il est disponible au prix de 249 dollars, mais nous n'avons pas d'indications quant à une expédition vers la France pour le moment.