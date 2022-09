Insolite : AeroCool dévoile un boîtier de PC "à décorer soi-même"

Skribble est un boîtier ATX de 210 x 453 x 441 mm équipé d’un bouton d’alimentation, d’un bouton de contrôle des LED, de ports audios et micro HD ou encore de deux ports USB 3.0. Si l’on peut souligner l’absence de port USB-C, la tour prend en charge les cartes graphiques de 362 mm et inclut un ventilateur de 120 mm à l’arrière. Côté stockage, il sera possible d’insérer jusqu’à deux disques de 3,5 pouces et cinq disques de 2,5 pouces.