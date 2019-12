Bientôt des casques à réduction de bruit vous alertant des dangers que vous n'entendrez pas

© Data Science Institute - Université Columbia

Des casques antibruit dotés de micros

Évaluer le danger potentiel de chaque bruit

Source : Gizmodo

La pollution sonore, en particulier dans les grandes villes, a entraîné l'apparition sur le marché de casques à contrôle actif de bruit. Revers de la médaille de l'innovation : ses utilisateurs peuvent également ignorer des sons extérieurs utiles, comme le bruit d'une voiture se rapprochant à grande vitesse.Pour résoudre ce nouveau problème, des ingénieurs ont déjà pensé à une solution : les casques filtrent la plupart des bruits, mais laissent passer ceux à volume élevé. Ceux-ci peuvent effectivement être le signe d'un danger imminent, comme dans le cas du klaxon d'un véhicule. Cette approche n'est toutefois pas suffisante, certaines menaces pouvant être moins bruyantes (par exemple, le moteur d'une voiture).C'est pourquoi des chercheurs du Data Science Institute de l'université Columbia (États-Unis) ont travaillé sur un nouveau système. Leur idée est d'ajouter aux casques à réduction de bruit des micros pointant vers l'arrière et les côtés de la tête de l'utilisateur, c'est-à-dire en direction des zones non couvertes par son regard. Les sons ainsi capturés sont ensuite envoyés à des serveurs, via une application présente sur le smartphone de l'individu.Les signaux sont alors analysés par des algorithmes de. Leur but est, d'une part, de dissocier les différents bruits et de les reconnaître, et, d'autre part, d'évaluer le niveau de danger de chacun. Par exemple, le son produit par des cloches sera ignoré, au contraire de celui d'un moteur se rapprochant (et devenant donc de plus en plus fort).Le dispositif est actuellement en cours de test dans les rues de New York. Et l'objectif de l'expérimentation n'est pas seulement de vérifier la capacité du système à identifier les menaces. Les chercheurs travaillent également avec un chercheur en psychologie, afin de trouver la meilleure façon d'alerter les utilisateurs, via un signal sonore suffisamment efficace pour ne pas être ignoré.