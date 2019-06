Sennheiser lance le GSP 670, son premier casque gamer sans fil

© Sennheiser

GSP 670 : un casque de jeu pour audiophile ?

Une latence proche de zéro

Un son net et précis

Présenté la semaine dernière à l'occasion du Computex , lesera le premier casque gamer sans fil de la marque allemande ; il devrait être commercialisé d'ici la fin du mois, à un prix assez élevé puisqu'il faudra débourser 349 € pour en profiter.S'il est bien plus onéreux que beaucoup de casques sans fil de marques concurrentes, et que son prédécesseur en version filaire (le GSP 600 est vendu aux alentours de 240 €), ce nouveau casque signécompte repousser les limites duen offrant à ses utilisateurs une expérience sonore « audiophile », qui devrait ravir les gamers.Bien que bon nombre d'entre nous sommes déjà passés à des modèlesentend ici convaincreet qui ne souhaitent pas s'embarrasser avec des critères tels que l'autonomie de la batterie ou la connectivité du périphérique.Sennheiser promet en effet une latence « proche de zéro » grâce à son dongle USB GSA 70, qui profite de ladéveloppée par le constructeur. Ce dongle permet, selon le fabricant, de profiter d'une connexion « stable, ininterrompue, avec un délai quasi nul » sur une portée de 10 mètres,. Il peut bien évidemment être appairé à des smartphones et autres tablettes puisqu'il dispose aussi d'une connectivité Bluetooth.Du côté de l'autonomie, on retrouve des performances somme toute raisonnables puisque leest capable deen mode Bluetooth et 16 heures avec la connexion à faible latence. Il sera également possible de recharger le casque tout en jouant, et avec la charge rapide, la batterie du GSP 670 sera; une charge de sept petites minutes vous permettra de continuer à utiliser le périphérique durant deux heures consécutives.Voir la vidéo de présentation du GSP 670 sur YouTube :On reconnaîtra sans conteste la signature de la marque allemande qui, s'appuyant sur des décennies de savoir-faire, propose à nouveau ici un «». Sennheiser annonce ainsi un casque qui «». Enfin, Sennheiser a développé son propre logiciel «» avec lequel vous pourrez modifier de nombreux paramètres, mais aussi activer le son virtualisé Surround 7.1.Pour terminer, le microphone dispose d'une fonction de suppression de bruit afin d'atténuer les bruits de fond. Sa perchette flexible peut être ajustée comme bon vous semble et il suffit de la relever pour couper le son du micro, «», toujours selon le fabricant.