⚡️ Bon Plan : Casque Bose QC 25 à 149€

Comparatif : quel casque bluetooth choisir en 2018 ? Le casque audio Bluetooth est devenu un véritable essentiel pour qui veut écouter sa musique partout, à tout moment et en toute liberté. Découvrez ici notre guide 2018 complet, qui vous aidera à choisir votre modèle idéal !

Le casque QC-25 est l'un des casques audio les plus reconnus et salués au monde. Il bénéficie d'un son exceptionnel et précis, respectant tous les types de fréquences pour une expérience inédite. Vous redécouvrez vos albums préférés tout en profitant d'une réduction de bruit active parmi les meilleures disponibles sur le marché.Il bénéficie d'une télécommande intégrée compatible avec les appareils Apple sur le câble jack à raccorder sur votre smartphone ou tablette et d'un microphone pour passer des appels sans être dérangés par les bruits extérieurs.Une référence absolue dans le monde de l'audio dès à présent disponible sur Amazon à un prix de seulement 149€.