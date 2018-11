Dolby lance son premier casque audio pour les cinéphiles

Un premier casque pensé pour immerger le spectateur dans son contenu vidéo

Dolby Dimension est aussi un casque nomade pour les trajets quotidiens

Dolby est l'expert dupar excellence. Les technologies de la marque ont toujours cherché à améliorer la qualité vidéo et audio d'une séance, notamment par le sonqui diffuse le son en hauteur, ou le Dolby Vision pour offrir une plus large palette colorimétrique et une image plus subtile.La société souhaite proposer son expérience au plus large public avec le lancement d'unpensé pour les cinéphiles appelé Dimension. L'appareil est sans-fil, possédant une connexion Bluetooth pour se raccorder à son smartphone ou sa TV connectée.Il offre selon le constructeur une autonomie de 15H et est soutenue par une puce Snapdragon quad-core de Qualcomm, supportant la normepour un son haute résolution. Grâce à elle, Dolby peut offre unecomplète du son, une fonction appelée Virtualization. Elle simule un son en trois dimensions (5.1.2 canaux) pour créer des effets, avec l'avantage de ne pas déranger les voisins durant un gros film d'action hollywoodien.Une réduction de bruit active est également au programme, réglable selon que l'on veuille se plonger complètement dans un film ou rester connecté à l'extérieur.Dolby a implémenté une fonction permettant de suivre les mouvements de la tête du spectateur et orienter le son du film ou de la série en conséquence. Si vous tournez la tête vers la gauche, le dialogue qui devrait arriver devant sera réorienté vers le côté droit du casque. Le constructeur explique vouloir améliorer par cette astuce l'immersion dans le contenu, explique Engadget Le Dolby Dimension peut être également utilisé en extérieur, même si ce n'est pas l'utilisation la plus adéquate pour ce type d'appareil, et possède un micro pour les appels téléphonique et intègre Google Assistant. Les contrôles sont tactiles et il se recharge par induction avec un chargeur inclus dans la boite. Par contre,n'a pas inclus de port jack sur son casque, ce qui peut rebuter les audiophiles les plus exigeants.est un casque clairement haut de gamme et son prix s'en ressent. Il faut débourser pas moins de 599$ pour profiter de ce premier essai de la marque préférée des cinéphiles.