⚡ Bon Plan : le casque TaoTronics TT-BH040 Bluetooth à réduction de bruit à 45€ au lieu de 65 €

Choisir un casque sans fil n'est pas toujours une mince affaire, il en existe en effet de toutes sortes et à tous les prix et on n'est pas toujours assuré de la qualité du produit. Avec le, nous avons peut-être trouvé un des meilleurs rapport qualité/prix du marché concernant les périphériques sans fil.Doté d'une fonctionnalité de réduction active de bruit qui permet de s'isoler efficacement même dans des environnements bruyants, levous fait profiter d'un son intense et précis sans être perturbé par les bruits extérieurs, ce qui sera particulièrement utile dans les transports en commun par exemple. Appairé via Bluetooth, il bénéficie d'une autonomie de batterie de 30 heures, ce qui est plutôt remarquable pour un casque sans fil. Une pression de 5 secondes sur le bouton d'alimentation suffira pour un appairage facile avec votre smartphone, tablette ou tout autre appareil. Un câble mini-jack est également fourni au cas où la batterie soit épuisée.Ses doubles haut-parleurs large bande de 40 mm offrent un son de haute-fidélité avec des basses riches profondes, une bonne façon de redécouvrir vos morceaux préférés avec une qualité audio exceptionnelle. Son poids de 270 g en fait un compagnon parfait du quotidien, la boite de transport ainsi que l'adaptateur avion fournis sont un réel avantage pour l'emporter en sécurité absolument partout. Enfin, la formedu TaoTronics TT-BH040 offre un confort d'écoute incomparable, de plus avec sa conception fermée vous ne dérangerez personne autour de vous.Pour profiter des 20 € de remise faisant passer ce casque au prix de 45 €, il suffit de rentrer le codedans le champ correspondant, une fois l'article dans votre panier. N'oubliez pas que ce code est, pensez donc à valider votre panier avant cette date !