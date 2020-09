Sennheiser MKE 200, le micro qu’il manquerait à votre reflex, caméra ou smartphone

À cela s’ajoute une double protection anti-vent, l’une dans la grille du micro, l’autre assurée par la bonnette en fourrure livrée dans le kit et (quasi) indispensable pour les tournages en extérieur.

Enfin, soulignons que le MKE 200 de Sennheiser fonctionne sans pile. Il est disponible dès ce 1er septembre au prix de 99 euros. À noter que le produit ne devrait plus tarder à nous parvenir pour test et nous ne manquerons alors pas de vous en reparler, plus en détails.