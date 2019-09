Des détecteurs robotiques à la recherche de l'énergie noire

© Regents of the university of California/Lawrence Berkeley National Laboratory

Des millions de galaxies à scanner

Un gain de temps considérable

Source : Science Mag

Plus de 20 ans après, un télescope de l'Arizona a été équipé d'un système robotique afin de cartographier 35 millions de galaxies à la recherche de cette énergie noire.Il y a deux décennies, les astronomes ont découvert qu'une accélération cosmique était à l'oeuvre, en mesurantsituées dans des galaxies éloignées. À l'époque, ils se sont rendus compte que si l'expansion de l'univers avait été constante, ces éléments auraient été plus proches les uns des autres. Pour eux, il y a donc une énergie à l'oeuvre.À l'heure actuelle, l'n'est encore qu'une hypothèse à démontrer. Mais des initiatives existent déjà dans ce sens. Len'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans le cas présent, c'est le DESI (pour) qui doit apporter une nouvelle preuve de l'existence de l'énergie noire.Avec lui, il s'agit de couvrirà la recherche de fluctuations susceptibles de trahir l'existence de cette énergie noire. Ce nombre de 35 millions de galaxie est conséquent : en plus d'être sans précédent, il correspond à la majeure partie de l'univers visible.D'après, «». Le DESI doit reprendre une technique utilisée par un projet pionnier à l'oeuvre entre 2009 et 2014 : le projet BOSS ). Celui-ci a cartographié deux millions de galaxies grâce à des spectres de haute précision, mais son procédé a été décrit comme particulièrement pénible. John Peacock, membre de l'équipe du DESI en dit aujourd'hui que «».À présent, David Schlegel, au laboratoire national Lawrence Berkeley, affirme : «(le programme à l'origine de BOSS,).». L'appareil est équipé decontrôlées chacune par un actionneur robotique, l'ensemble étant disposé sur un plan focal large de 80 centimètres. La totalité de l'instrument peut ainsi être repositionnée en quelques minutes. Les robots contrôlant chaque fibre offriront alors un gain de temps considérable pour les scientifiques.L'ensemble commencera à fonctionner le mois prochain. Si le but affiché est d'apporter des informations quant à l', les astronomes espèrent aussi en tirer des résultats concernant d'autres questions liées à la cosmologie, comme les neutrinos. Les scientifiques souhaitent avoir dressé