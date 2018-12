Santé : bientôt un capteur à ingérer contrôlable en sans fil

© MIT News

Un objet connecté à avaler

Deux comprimés pendant les repas, trois fois par jour. Cette instruction médicale classique possède des inconvénients : risque d'oubli, manque d'adaptation à la situation du patient... Des chercheurs du MIT, du laboratoire Draper et du Brigham and Women's Hospital, dans le Massachusetts (États-Unis), ont élaboré un dispositif permettant de faciliter la prise de médicaments, en particulier pour les traitements longue durée.Il s'agit d'une, fabriquée à l'aide d'une. Composée de plusieurs couches de polymères, certains souples, d'autres rigides, elle peut résister aux sécrétions acides de l'estomac. Après avoir été avalée, elle se loge à cet endroit, en se dépliant et en adoptant une structure en « Y ». L'une des branches contient quatre petits compartiments, pouvant servir à transporter des médicaments. De plus, le dispositif peut embarquer divers capteurs, capables de fournir des informations sur l'environnement et de recevoir des signaux, via uneD'après les résultats de l'étude, l'appareil mis au point peut. Et cette durée pourrait être adaptée, en fonction de la durée de traitement d'un patient.La constitution de l'objet lui permet premièrement de, pour s'assurer que le patient suit bien son traitement, par exemple pour lutter contre le SIDA ou le paludisme. Et les chercheurs prévoient également de créer des compartiments capables de, pour adapter les soins en fonction des données reçues (température, fréquence cardiaque...).Mais le dispositif doit également pouvoir. À l'aide de ses capteurs, il pourrait détecter les signes précoces d'une maladie et libérer les doses de médicaments adaptées, ce qui pourrait être utile aux patients présentant des risques élevés d'infection, tels que ceux recevant une chimiothérapie. La capsule pourrait aussi servir pour le suivi de patients souffrant d'allergies, et délivrer la quantité adéquate d'antihistaminiques, après avoir repéré une réaction.Les auteurs de l'étude estiment pouvoir débuter les tests sur les humains d'ici deux ans. D'ici là, il faudra régler plusieurs problèmes, à commencer par celui de la. Selon eux, il faudra notamment réduire la portée de communication du dispositif, afin de limiter les risques d'interceptions de la connexion à l'appareil, qui pourraient avoir des conséquences dramatiques.