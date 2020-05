COVID-19 : iFixit met en ligne des guides de réparation pour ventilateurs et autres outils médicaux

© Richard Catabay / Unsplash

Le site américain iFixit, spécialisé dans la réparation de matériel électronique, a publié une base de données exhaustive contenant les instructions nécessaires à la réparation de plusieurs centaines d'appareils médicaux. Un effort permis à l'origine par le biais d'une campagne participative. « La ressource en ligne la plus complète pour les professionnels de la réparation médicale ». C'est en ces termes que Kyle Wiens, P.-D.G. d'iFixit, décrit la base de données mise à la disposition du plus grand nombre par son site. Cette base contient pas moins de 13 000 manuels indispensables pour réparer plusieurs centaines de dispositifs et appareils médicaux, dont des respirateurs, cruciaux en pleine épidémie de maladie à COVID-19. Cette colossale source d'information est divisée en neuf sections principales pour plus de clarté et est accessible sur le site d'iFixit.

Des documents collectés suite à un effort participatif Lancé au départ par le biais d'une campagne participative visant à collecter le plus possible de documentation destinée aux techniciens biomédicaux (réparateurs d'instruments médicaux), l'initiative d'iFixit aura finalement pris une envergure plus importante que prévue et aura occupé le site pendant près de deux mois, mobilisant plusieurs dizaines de ses employés en plus de près de 200 bibliothécaires bénévoles. L'idée était alors de cataloguer correctement ses ressources, mais aussi d'échanger le plus possible avec des professionnels de santé pour savoir quels étaient leurs besoins les plus urgents. Rapidement, l'accent aura été mis, compte tenu du contexte sanitaire actuel, sur les appareils respiratoires, mais aussi sur les appareils d'anesthésie.

« Les hôpitaux ont du mal à obtenir des informations sur les techniques de réparation des équipements médicaux - et ce n'est pas seulement un problème lié au coronavirus. Nous avons entendu d'innombrables témoignages de techniciens biomédicaux (biomeds, pour faire court) portant sur la façon dont les fabricants de dispositifs médicaux rendent leur travail plus difficile en limitant l'accès aux informations de réparation », explique Kyle Wiens. Selon toute logique, cette documentation massive se révélera donc précieuse, même en dehors de la période de pandémie que nous traversons.