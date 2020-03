The Stanley Parable et Watch Dogs gratuits à partir de demain sur l'Epic Games Store

Lire aussi :

Toujours plus de jeux gratuits sur la plateforme d'Epic (et ailleurs) pour s'occuper chez soi sans se ruiner.Aprèset le parfaitement mignon et adapté à cette période de confinement(disponibles pour encore quelques heures, ne traînez pas !), les prochains jeux gratuits sur l'Epic Games Store sont connus. Il s'agira deet deCe dernier ne nécessite probablement pas trop de présentations supplémentaire, puisque derrière le titre AAA se cache le géant Ubisoft et la machine marketing qui va avec. Jeu en monde ouvert sorti sur PC et consoles en 2014,mélangeet infiltration dans la ville de Chicago. Le joueur y incarne Aiden Pierce, un hacker capable de pirater à peu près tout et n'importe quoi dans le but de rétablir la justice dans une ville où un système informatique global et envahissant, le CtOS, touche tous les citoyens. À noter qu'en 2016, le jeu a connu une suite un peu plus décomplexée et se déroulant dans la ville de San Francisco.Plus intéressant et sans doute moins connu,est un titre que l'on peut tranquillement qualifier... D'original. Dans ce jeu d'exploration à la première personne de 2013 signée Galactic Cafe, vous incarnez Stanley, un employé lambda dans une entreprise. Et nous n'en dirons pas beaucoup plus, au risque de vous gâcher la découverte d'un titre qui recèle de nombreux moments aussi étranges que drôles et bien pensés.est une expérience qu'il vaut véritablement vivre par soi-même et nous ne pouvons que vous y inciter, surtout quand c'est gratuit.