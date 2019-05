Ouya : la console stoppée pour de bon le 25 juin

Ouya, aussitôt lancée, aussitôt oubliée ?

Vous vous souvenez de? Mais si, cette console «» sous Android lancée en 2013 et financée via une campagne Kickstarter, dont la production avait été stoppée deux ans plus tard. Et bien aujourd'hui, le groupe Razer, qui détient les droits, annonce la fin (définitive) de son exploitation.En effet, si la production de la console Ouya était déjà arrêtée depuis plus de trois ans, le Store de la machine était encore actif. Un store qui fermera définitivement ses portes, scellant définitivement le destin de cette console aussitôt lancée, aussitôt oubliée.Passée cette date,et, pire encore, certains jeux déjà présents dans la bibliothèque. Une liste des jeux fonctionnels après le 25 juin devrait être dévoilée prochainement. Les joies du gaming 100% dématérialisé en somme...