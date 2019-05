La dernière maj Xbox One vous permet de voir si vos amis jouent sur PC ou console

Une icône pour tout savoir

Des messages plus clairs, des jeux plus faciles à trouver

Source : The Verge

Avec cette mise à jour, un utilisateur peut maintenant savoir sur quelle machine ses amis sont en train de jouer. À l'instar de la PS4, une petit icône apparaît désormais sous le pseudo afin de savoir si la personne joue sur, PC ou sur un support mobile. Vous saurez donc si un ami est sur la bonne plateforme avant de l'inviter à rejoindre votre partie sur un jeu.D'autres améliorations figurent aussi au programme de ce patch. Par exemple, la messagerie a gagné en lisibilité en mettant en avant les messages de vos amis et des personnes avec lesquelles vous voulez discuter. Les messages des utilisateurs que vous ne connaissez pas sont placés dans un onglet secondaire.Enfin, il est désormais plus simple de rechercher du contenu dans le menu. Dorénavant, lesoune sont plus pris en compte pour le tri. Par exemple,peut se trouver directement avec le "W" et non plus le "T". Ce sera tout pour le contenu de cette mise à jour de mai 2019.