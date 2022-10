Pourquoi le bilan carbone des films et séries va désormais peser sur les productions

Le CNC ne compte pas s'arrêter là puisqu'il annonce que cette politique sera soumise aux œuvres d'animation, immersives et aux jeux vidéo dans un second temps, sans préciser de calendrier exact. L'organisme public attend sans doute de juger de l'efficacité de son dispositif, et potentiellement de l'améliorer, avant de l'étendre à d'autres branches du secteur.

Depuis quelques années, le Centre National du Cinéma et de l’image animée se montre plus regardant quant à la distribution des aides aux productions. Avant de s'attaquer à l'impact environnemental des productions, il avait déjà lutté en 2021 contre les violences sexistes et sexuelles. Pour obtenir des fonds, des formations à la prévention du harcèlement sont devenues obligatoires au sein des équipes de tournage.