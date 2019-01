Bandcamp va ouvrir son premier "magasin" physique

Concept store et showroom

Source : Bandcamp

, l'excellente plateforme dédiée aux labels, groupes et musiciens indépendants, va ouvrir son premier magasin physique. Celui-ci devrait accueillir ses premiers clients d'ici peu et sera localisé en Californie, à Oakland pour être exact.Et alors qu'en ligne les utilisateurs peuvent profiter de pas loin de 5 millions d'albums à l'écoute ou à l'achat, seuls 99 disques seront proposés dans ce concept store. Si cette mise en lumière se concentre, dans un premier temps, sur des vinyles, ces derniers changeront régulièrement et pourront rejoints, plus tard, par d'autres formats... notamment cassette.L'idée de ce magasin est, bien évidemment, de mettre en lumière les artistes et albums qui se produisent grâce Bandcamp sous la forme d'expositions temporaires.Le magasin accueillera aussi des spectacles et des événements communautaires axés sur la musique.