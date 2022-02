De nouveaux SSD pour la PS5 chez Corsair, moins chers et plus rapides

Autre bon point, ce modèle est équipé d'un dissipateur thermique plus compact. Un format qui permet tout simplement au SSD de venir se loger à l'intérieur de la PS5. La version 500 Go du MP600 Pro LPX est vendue à 115 €, contre 190 € pour le modèle 1 To, 380 € pour le 2 To et enfin 880 € pour le 4 To.