Google partage ses cartes de pollution avec les scientifiques

Des capteurs de pollution sur les voitures Street View

manifeste régulièrement sa volonté de combattre les dangers qui menacent l'. L'entreprise a notamment annoncé avoir alimenté ses data centers et ses bureaux grâce à une énergie 100 % renouvelable , en 2018.Autre sujet qui préoccupe la firme américaine : la. Ainsi, en 2012,a donné le coup d'envoi de son, à l'initiative de l'. Ce projet consistait à ajouter à ses, qui prennent des clichés du monde entier, des, tels que le méthane (gaz à effet de serre), les particules fines, l'ozone ou encore le dioxyde d'azote.Pour ce faire,, spécialisée dans la fabrication de ces capteurs. Ensemble, les deux sociétés ont commencé par mesurer la pollution dans la ville d'Oakland, en Californie (États-Unis). De nouveaux projets ont suivi, dans d'autres régions du pays, ainsi que dans certaines villes européennes, comme Copenhague, Amsterdam ou Londres.Cette semaine, dans un billet de blog , Google a annoncé qu'elle allaitpar le biais de ses projets en Californie. Les informations ne seront toutefois pas consultables par le grand public, mais elles seront, qui peuvent demander un accès via un formulaire en ligne À l'avenir, le géant américain entend amplifier ses efforts pour combattre la pollution. Pour cela, Google prévoit d'de capteurs mesurant la qualité de l'air, d'ici la fin de l'année. Et entend utiliser ses véhicules pour de nouveaux projets en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.