Test Astro A10 Gen 2 : le Logitech G accessible mérite-t-il vos oreilles ?

Cet Astro A10 « deuxième génération » est un casque accessible qui n’est toutefois pas à mettre entre toutes les mains, ou plutôt sur toutes les têtes. Il conviendra majoritairement à nos petites têtes blondes, rousses ou crépues, qui profiteront alors d’un modèle léger et confortable. Nous ne le recommanderons cependant pas à un public plus adulte qui risque d’être déçu en matière d’ergonomie et de confort et qui recherche sans doute une meilleure qualité audio.

Il n'empêche que l’Astro A10 Gen 2 reste un produit que l’on peut conseiller aux budgets limités selon les besoins. Sa connectique filaire lui octroie une belle polyvalence, son microphone sur tige est impeccable et dispose d'une fonction flip to mute, tandis que la sensation de confort devrait être bonne à partir du moment où l’on n’a pas une trop grosse tête (et de trop grandes oreilles). Un joli casque joueur, donc, à destination du jeu et… c'est à peu près tout.