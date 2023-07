EVGA en déroute ? La marque dément quitter le marché PC

Se saisissant du témoignage d'un overclocker coréen (Safedisc) sur un forum spécialisé, TechPowerUp et d'autres médias évoquaient ce vendredi une possible fin d'activité d'EVGA sur le marché des cartes mères, et potentiellement sur le marché PC au sens large. Il faut dire que les propos de Safedisc étaient inquiétants. D'après lui, l'ensemble des 170 employés du bureau d'EVGA à Taïwan, travaillant dans le secteur des cartes mères, avaient démissionné, y compris le personnel rattaché à Kingpin.

Ces révélations, aujourd'hui démenties, intervenaient dans un contexte bien particulier. En septembre 2022, EVGA avait en effet déjà inquiété de nombreux observateurs en annonçant couper le cordon avec NVIDIA suite à un « traitement irrespectueux » de la part du géant des GPUs. L'année dernière encore, EVGA faisait pourtant partie des partenaires les plus importants de NVIDIA, et comptait parmi les marques de cartes graphiques les plus réputées et les plus recherchées sur le marché.

Depuis, la firme s'est principalement recentrée sur le terrain des cartes mères et des alimentations PC. Une fin d'activité sur le terrain des cartes mères aurait donc pu être synonyme de point final pour le groupe américain. Finalement, il n'en est rien.