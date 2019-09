La France et l'Inde partenaires dans le développement de la filière hydrogène

Logo du CEA Liten

Deux pays, deux acteurs

Le contenu de l'accord

Source : CEA

On trouve dans cet accord, la, l'amélioration de son stockage ainsi que son application dans les transports.L'accord rassemble ainsi deux grands acteurs de la filière. Le premier est le(CEA). C'est unspécialisé dans l'industrie technologique, intervenant notamment dans les domaines du, dans laet dans la(les sciences de la matière, notamment). Le CEA compte neuf centres, mais c'est l'un d'eux en particulier, le, qui est engagé dans la filière. Basé à Grenoble et Chambéry, le, pour «», se présente comme «».De l'autre côté de la planète, il y a le, le «». Il est lui aussi un organisme dépendant du gouvernement, rattaché au(MNRE). Son objectif est de tester dessusceptibles d'être, par la suite, déployées en Inde.L'accord a été signé en marge de l'entretien à Biarritz entre le Président françaiset le Premier Ministre indien,. Selon le communiqué de presse, le texte «» : il est question d'assurer un maximum d'étapes dans la filière hydrogène,Cette extension de la coopération est une étape nécessaire pour satisfaire la feuille de route émise en mars 2019, qui précisait concrètement les objectifs à atteindre. Cette feuille de route prévoit une. Elle stipule aussi un développement depour les transports de tous horizons (routiers, ferrés, fluviaux...) et la préparation d'uneà destination des industries.Enfin, cette feuille de route comprend le développement de projets de démonstrateurs ayant pour but de(ZNI, soient les zones qui ne sont pas reliées au réseau continental - le réseau électrique de Guyane ou de Mayotte, par exemple).Le texte fait aussi écho à un mémorandum publié en mars 2018 relatif aux technologies du photovoltaïque. Cette autre filière des énergies renouvelables devrait également être travaillée par les deux organismes.