Ceci est la plus grande éolienne en bois, voilà comment elle est construite

Selon Modvion, le bois stratifié présente plusieurs avantages pour le secteur des éoliennes. S'il peut résister aux intempéries, il offre également un meilleur rapport résistance/poids que les différents types d'acier utilisés actuellement pour les mâts d'éoliennes. De plus, ce matériau est plus léger et plus modulaire, ce qui facilite le transport des composants du mât sur routes ouvertes.

Mais pour Otto Lundman, P.-D.G. de l'entreprise, l'argument clé en faveur de cette approche est ailleurs. « Le bois permet de construire des tours plus hautes à moindre coût », déclare-t-il, « ce qui rend l'énergie éolienne plus efficace, puisque les vents sont plus forts et plus stables en altitude. » En effet, le secteur a besoin de hauteur pour offrir de meilleurs rendements, et il pourrait grandement bénéficier d'un matériau renouvelable et recyclable répondant à ces exigences. De plus, le bois aurait l'avantage de lui permettre d'atteindre une neutralité carbone beaucoup plus rapidement qu'avec les solutions actuelles.

La prochaine étape pour Modvion, baptisée « Sky High », sera l'assemblage d'un mât capable de supporter une turbine de 6 mégawatts. Et, dans les années à venir, qui sait, pourquoi pas proposer ses compétences pour des parcs éoliens offshore.