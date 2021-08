Q Acoustics lance les M20, des enceintes actives pour sonoriser votre bureau

Qu’on se le dise, les M20 ne sont pas les plus compactes du marché, mais avec leur coupe légèrement arrondie et leur petit gabarit (279 x 170 x 296 mm et 5,5 kg) elles peuvent aisément tenir sur un bureau ou habiller avec élégance les petits espaces. Notons que le duo n’est composé que d’une seule enceinte active, en charge de la connectique et de l’amplification, et d’une enceinte passive qui doit forcément être reliée par un câble.