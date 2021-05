Mitchell Acoustics lance uStream One, des enceintes sans-fil pour sonoriser la maison

Mitchell Acoustics promet un rendu audio de qualité, avec des basses « incroyables », dans la plus pure tradition audiophile. Au sommet de chaque enceinte, on retrouve également un pavé tactile qui permet de contrôler sa musique (une télécommande est également fournie). Le fabricant indique qu'il est possible d'utiliser les enceintes en paire stéréo, ou bien en « double » mono.

Des enceintes à l'ancienne donc, taillées sur mesure pour tous ceux qui apprécient encore « les systèmes hi-fi d'antan », mais avec tout le confort moderne.