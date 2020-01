Exit les AirPods Pro, voici les écouteurs Horizon Earphones, de chez Louis Vuitton

Des écouteurs Louis Vuitton ?

Source : Engadget

Le géant du luxe Louis Vuitton propose une nouvelle paire d'écouteurs sans-fil : Horizon Earphones. Il s'agit d'une version «» des Master & Dynamic MW07 Plus.En effet, les écouteurs d'origine (à 299 dollars) sont ici proposés à... 980 euros. À ce prix, on profite donc d'une paire d'écouteurs wireless et d'un boitier de recharge sans-fil.Outre le look très « LV », ces Horizon Earphones disposent également de quelques améliorations avec une meilleure autonomie, une optimisation du mode de réduction du bruit ainsi que des micros recalibrés.Les écouteurs sont d'ores et déjà disponibles sur le site de Louis Vuitton, avec divers coloris et plusieurs finitions au choix.