IFA 2019 : Audio-Technica dévoile les écouteurs Wireless ATH-CKS5TW et ATH-CK3TW

Focus sur la qualité audio

Deux gammes, deux ambiances

Source : Communiqué de presse

, fabricant japonais d'équipements audio, a annoncé le lancement de deux nouvelles séries d'. Au programme : «».Commençons par les points communs entre les deux nouveaux produits, qui portent des noms faciles à mémoriser :et. Tous deux sont compatibles, pour s'associer efficacement aux lecteurs audio et aux smartphones. Ils disposent également d'un capteur sensitif, ainsi que de surfaces tactiles, afin de gérer notamment le volume de la musique et des appels.Ils sont, de surcroît, fournis avec un, via une connexion USB-C. Des LED indiquent à l'utilisateur lorsque l'opération est achevée.Ensuite, du côté de la qualité sonore, les écouteurs possèdent desoffrant une bonne isolation passive, et couplés à la technologie, qui contribue à réduire le bruit ambiant.De plus, les deux modèles sontet aux éclaboussures, pour une utilisation durant le sport, par exemple.La distinction entre les deux produits est à chercher du côté deset, par conséquent, du prix. Ainsi, lessont munis de, pour une qualité de son optimale, et sont compatibles avec les codecs aptX, SBC et AAC. Leur autonomie est de 15 heures avec une charge et peut s'étendre, avec la recharge additionnelle permise par le boîtier.Lesseront disponibles dans le courant du mois de septembre, en noir, au prix deDe leur côté, lesse veulent plus accessibles. Ils sont dotés deet sont compatibles avec les codecs aptX et SBC,. En ce qui concerne la batterie, elle peut tenir 6 heures avec une charge, et la recharge additionnelle permet d'atteindreLesseront, eux, mis en vente dans le courant du mois de, pour la somme de. Quatre choix de couleurs seront proposés : noir, blanc, bleu et rouge.