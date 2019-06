JLab Audio présente de nouveaux intras sport avec 70 heures d'autonomie

© Jlab Audio

Les nouveaux écouteurs sans-fil « Epic Air Sport »

La technologie « Be aware audio », pour écouter de la musique en toute sécurité

Source : Jlab Audio

La marquepropose une nouvelle paire d'écouteurs dédiée au sport, dotée d'une autonomie largement supérieure à tous ses concurrents.Après les Epic Air et les Epic Air Elite, c'est au tour des écouteursde voir le jour. Spécialement pensés pour le sport, ces écouteurs résistent à la transpiration et ont une autonomie de batterie qui saura convaincre ceux qui oublient sans cesse de mettre leurs accessoires à charger.En effet, les écouteurs ont uneet peuvent être rechargés six fois grâce au boîtier dans lequel ils se rangent, ce qui leurs confère au total pas moins deL'atout supplémentaire du boîtier des Epic Air Sport, c'est le, en attente de brevet, qui permettra notamment de recharger votre mobile.Écouter de la musique via des écouteurs dans la rue, à vélo, peut se révéler être un comportement très dangereux. Un volume un peu trop élevé et vous êtes coupé des bruits de la rue que vous n'entendez plus : un accident est alors vite arrivé. C'est à cela que répond la technologie proposée par JLAB Audio avec sa fonctionnalité. Le fabricant propose d'écouter de la musique en toute sécurité : les bruits extérieurs resteront perceptibles à travers les oreillettes, sans dégrader la qualité sonore de ce que vous écoutez.Légèrement moins chers que les AirPods , les Epic Air Sport sont vendus au prix deet sont presque trois fois plus performants en autonomie. Alors que la batterie des AirPods a 24 heures d'autonomie, celle des Epic Air Sport pourra atteindre 70 heures au total. Ils serontprochain.