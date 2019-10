Skydio joue la carte du pilotage autonome intelligent avec son nouveau drone

Skydio 2

Un drone autonome pour faire de l'ombre à DJI ?

Six caméras 4K embarquées

Sources : Androidpolice / Engadget.

Toujours dans l'optique de proposer un produit concurrentiel au géant DJI, Skydio promet de bouleverser le marché avec son drone intelligent, autonome et bien plus abordable, s'appuyant sur un prix avoisinant les 1 000 $.L'année dernière, Skydio dévoilait non sans une certaine assurance son drone R1, totalement autonome. Présentant des caractéristiques techniques impressionnantes, la marque proposait un produit comprenant notamment un système de suivi visuel basé sur une intelligence artificielle capable d'éviter n'importe quel obstacle, quelle que soit la vitesse.Pourtant, le succès n'a pas été au rendez-vous, en raison d'une conception trop massive (l'équivalent d'une grande boîte à pizza) et d'un prix qui grimpait à plus de 2 500 $. Un produit hors de prix qui n'offrait pas tellement plus de qualités que les drones de son éternel rival, DJI.Soucieux de proposer une version plus complète au grand public, Skydio dévoile aujourd'hui son deuxième modèle, qui a la particularité d'être entièrement autonome. Comme vous l'aurez compris, son principal argument réside dans la sécurité qu'il procure à son utilisateur. Ici, le drone fait fi des erreurs humaines en vous proposant de passer le relais. De quoi limiter, en théorie, les accidents à plusieurs centaines de mètres d'altitude.Afin de se piloter tout seul, le Skydio 2 s'appuie sur un système de navigation composé de six caméras 4K qui aiguillent le logiciel interne du drone en lui permettant de reconnaître n'importe quel obstacle et en lui offrant une vue à 360°. Ainsi équipé, le Skydio 2 permet d'enregistrer des vidéos 4K en 60 fps, ou 120 fps pour créer un effet ralenti.Très confiante dans sa nouvelle technologie utilisée, la société annonce assurer gratuitement les coûts de réparation ou de remplacement en cas de panne. Les premières livraisons de Skydio 2 devraient débuter au mois de novembre, les réservations étant d'ores et déjà ouvertes