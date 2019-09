Parrot présente l'Anafi FPV : plus autonome, plus léger et livré avec un casque FPV

© Parrot

Il y a quelques mois encore,semblait déterminé à se tourner vers une clientèle plus professionnelle, avec la sortie de son drone muni d'une caméra thermique . Mais l'entreprise française n'a finalement pas dit son dernier mot et dégaine une nouvelle déclinaison de son modèle phare, avec l'La principale nouveauté de l'engin est indiquée dans son nom : l'appareil est en effet vendu avec un). Ce dispositif permet à l'utilisateur de suivre les pérégrinations de son drone, en, comme s'il était directement à son bord. Néanmoins,. Il faut donc les coupler à un smartphone pour diffuser les images enregistrées par la caméra.Et pour profiter davantage de cette immersion,propose. Le premier, le mode «» verrouille la caméra sur l'inclinaison horizontale du drone, pour une plus grande. Le mode «», quant à lui, est censé être plus « agressif », avec unDu côté des autres nouveautés, on notera une petite réduction de l'envergure du drone, ce qui contribue à le rendre(310 grammes contre 320 pour le précédent modèle). De même,, passant de 25 à 26 minutes.Avec ces performances, leaura toujours du mal à soutenir la comparaison avec quelques-uns de ses concurrents. Mais le constructeur français compte peut-être attirer la clientèle avec un tarif légèrement inférieur à celui de ses rivaux. L'sera vendu au prix de, pour un pack comprenant le drone, le casque FPV, un contrôleur, une batterie, des hélices de rechange, une carte microSD de 16 Go, un câble USB-C et un sac à dos de rangement.