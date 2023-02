DJI annonce son Mini 2 SE : mini drone, mini prix… mais il vole un maximum

Il y a quelques jours à peine, DJI a levé le voile sur son Mini 2 SE. L'objectif de cette gamme est de proposer des appareils à des prix plus abordables afin d'intéresser davantage les débutants ainsi que celles et ceux qui souhaiteraient faire leurs premiers vols en drone. Si elle se veut plus accessible, et qu'elle doit forcément faire l'impasse sur certaines fonctionnalités, elle offre largement de quoi satisfaire les pilotes de drone en herbe.