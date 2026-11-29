Si les organisations publiques souscrivent à notre produit de niveau entreprise, nous pourrons relancer davantage de travaux de R&D et consacrer du temps à d’autres chantiers, comme une messagerie personnelle aussi grand public que WhatsApp. Pour l’instant, seuls les profils techniques sont à l’aise avec l’auto-hébergement, et l’expérience sur le serveur public gratuit matrix.org n’est pas encore assez grand public pour les utilisateurs occasionnels. Mais nous sommes conscients qu’il y a là un vide important à combler, et nous avons hâte de pouvoir y investir.

Bien sûr, Matrix étant un standard ouvert et open source, n’importe quelle autre organisation peut créer une véritable alternative à WhatsApp pour le grand public, et nous en voyons, comme Beeper. La difficulté, évidemment, est de savoir comment financer un produit gratuit pour des utilisateurs occasionnels, et il est notable que ces acteurs proposent des offres payantes. D’ailleurs, dans l’écosystème Matrix, qui compte plus de 70 organisations développant des produits, presque toutes visent des clients professionnels plutôt que des services gratuits pour le grand public. On ne peut pas changer les lois de l’économie.

Element compte des clients américains, dont le département de la Défense. Comment défendre la souveraineté européenne tout en servant Washington ?

M.H : La souveraineté numérique, c’est avoir le choix et ne pas être enfermé chez un fournisseur, ce que garantit précisément un standard ouvert doté d’un écosystème de fournisseurs. Element conçoit des solutions souveraines de niveau entreprise, basées sur Matrix, pour les gouvernements et les organisations publiques.

Voir la souveraineté numérique comme un face-à-face entre les États-Unis et l’Europe est une erreur, largement colportée par des éditeurs européens qui espèrent vendre leurs logiciels aux gouvernements européens. Une solution est souveraine sur le plan numérique ou elle ne l’est pas, et une solution européenne qui enferme les utilisateurs ne l’est clairement pas. C’est pourquoi des gouvernements non européens en quête de souveraineté numérique achètent chez Element. Ils comprennent la valeur du standard ouvert, et le fait qu’ils gardent le contrôle, où qu’Element soit basé. Pour Element, cela ne change rien de vendre à une administration européenne, à une administration américaine ou à un ministère au Canada, en Australie ou ailleurs.

Vous avez qualifié le chiffrement de bout en bout de « péché originel » de Matrix. Si vous pouviez tout recommencer, l’activeriez-vous par défaut dès le premier jour ?

M.H : Si nous devions créer Matrix aujourd’hui, douze ans et demi plus tard, il serait évidemment pensé autour du chiffrement de bout en bout (E2EE), activé par défaut, comme il l’est dans Matrix depuis la version 1.0, en 2020. S’il ne l’était pas en 2014, c’est parce que la technologie existait à peine et que nous devions d’abord résoudre les défis de la décentralisation.

Si j’ai décrit l’E2EE comme le « péché originel » de Matrix, ce n’est pas parce que c’est une mauvaise chose, mais parce qu’il complique considérablement les choses et a ralenti notre progression d’un facteur 10 : toutes les fonctionnalités doivent être conçues pour fonctionner de façon sécurisée avec l’E2EE, et l’E2EE décentralisé est en soi un défi technique majeur. Un peu comme Adam et Ève, j’imagine, ralentis par le fardeau de la connaissance du bien et du mal.

Une question plus intéressante concerne la protection des métadonnées, et pas seulement le chiffrement des données. Si l’on relançait Matrix aujourd’hui, la vraie question ne serait pas de savoir si l’on activerait l’E2EE par défaut, mais si l’on concevrait le protocole pour masquer qui parle à qui, et quand. Protéger les métadonnées est un défi encore plus grand.