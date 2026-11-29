Tchap en France, TI-Messenger dans la santé allemande : le standard ouvert Matrix s’impose peu à peu dans le secteur public comme alternative aux messageries des géants de la tech. Un succès discret, puisque le grand public ignore toujours son existence.
Cofondateur technique de la Matrix.org Foundation et CEO d’Element, Matthew Hodgson suit Matrix depuis ses débuts, il y a plus de douze ans. Sa société, qui développe l’une des implémentations les plus répandues du standard, compte aujourd’hui des gouvernements parmi ses clients. Il revient avec nous sur le virage d’Element vers le secteur public, la protection des métadonnées, le retour du P2P et les difficultés financières de la Fondation.
Vous avez dit que Matrix n’aurait pas dû être présenté avant tout comme un protocole. Comment l’expliqueriez-vous en une phrase à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ?
Matthew Hodgson : Matrix est la couche de communication qui manquait au web. Comme le web à ses débuts, il est open source, décentralisé, et vous pouvez l’héberger vous-même sur votre propre serveur. Il offre aussi le chiffrement de bout en bout par défaut pour la messagerie, la voix et la vidéo. L’objectif de Matrix est de rendre leur autonomie aux utilisateurs, en les libérant des systèmes contrôlés par des éditeurs, en particulier ceux des géants de la tech.
Surtout, Matrix prend en charge la fédération entre déploiements indépendants, ce qui permet à des personnes utilisant des déploiements différents de communiquer entre elles. L’analogie la plus simple est le rôle de SMTP pour l’e-mail, qui permet à un réseau ouvert de serveurs de messagerie de fonctionner ensemble. Matrix, c’est un peu le SMTP des communications en temps réel : chacun, particulier ou organisation, choisit sa propre installation basée sur Matrix, en sachant qu’il pourra toujours communiquer facilement avec ceux qui utilisent d’autres systèmes Matrix.
Le standard ouvert Matrix est largement considéré comme le moyen le plus efficace, pour les gouvernements et les autres organisations publiques, de garantir la souveraineté numérique de leurs communications. Le fait que Matrix permette à différents gouvernements de fédérer leurs propres systèmes basés sur Matrix est vu comme un avantage considérable, et comme l’occasion de transformer la façon dont le secteur public communique.
Vous avez raison, nous préférons ne pas présenter Matrix lui-même à un public non technique. Mais dès le départ, nous avons toujours misé sur des applications phares pour favoriser l’adoption, un peu comme Netscape a porté les débuts du Web en donnant aux utilisateurs quelque chose de concret à utiliser. Sous cet angle, on pourrait dire : « Matrix permet aux utilisateurs de faire tourner leurs applications de communication selon leurs propres règles, plutôt que de devoir faire confiance aux géants de la tech, et les protège ainsi du capitalisme de surveillance. »
Depuis 2023, Element a mis en pause sa R&D hors cœur de métier pour se concentrer sur le secteur public. Que dites-vous à l’utilisateur qui voulait simplement une alternative à WhatsApp ?
M.H : On dirait que vous avez regardé ma conférence sur la scène principale du FOSDEM 2025, merci ! Elle date toutefois de près de deux ans, et la situation s’est beaucoup améliorée depuis, pour Element comme pour Matrix : une part importante de la R&D de nouvelle génération a repris. Le Matrix P2P est notamment de retour tout comme le chiffrement de nouvelle génération qui protège les métadonnées.
Pour les utilisateurs qui voulaient simplement une alternative à WhatsApp, la bonne nouvelle est que le chemin parcouru par Element continue de rapprocher Matrix de ce rôle. Après tout, quelle est la messagerie la plus utilisée au quotidien par les agents du secteur public aujourd’hui (de manière officieuse ou non) ? Oui, c’est WhatsApp. Indépendamment des objectifs plus larges de Matrix, Element a donc tout intérêt à ce que Matrix permette de bâtir des alternatives à WhatsApp.
Quant à l’orientation vers le secteur public chez Element : un logiciel open source ne s’écrit pas tout seul. Un grand projet comme Matrix a besoin d’une équipe qui s’y consacre à plein temps, ce qui suppose des salaires. Element est dirigé par l’équipe qui a créé Matrix, et il lui faut un moyen de financer ces salaires. Ce sont eux qui ont permis de développer les implémentations les plus répandues de Matrix, et qui continuent d’assurer l’essentiel du développement et de la maintenance.
Il est clair qu’aujourd’hui, ce sont les gouvernements qui ont le plus besoin d’un produit de niveau entreprise construit sur Matrix. Il est donc juste et naturel qu’Element concentre ses efforts sur ce produit et ce marché pour le moment.
Comme la plupart des projets open source, Element a souffert des comportements de passager clandestin. Certains gouvernements, et de nombreuses entreprises, préfèrent profiter de notre logiciel communautaire plutôt que de s’abonner auprès d’Element ou de contribuer financièrement et directement à la Matrix.org Foundation. C’est extrêmement frustrant de voir un gouvernement bâtir sur Matrix, se féliciter de son approche souveraine sur le plan numérique, sans rien rendre en retour.
Si les organisations publiques souscrivent à notre produit de niveau entreprise, nous pourrons relancer davantage de travaux de R&D et consacrer du temps à d’autres chantiers, comme une messagerie personnelle aussi grand public que WhatsApp. Pour l’instant, seuls les profils techniques sont à l’aise avec l’auto-hébergement, et l’expérience sur le serveur public gratuit matrix.org n’est pas encore assez grand public pour les utilisateurs occasionnels. Mais nous sommes conscients qu’il y a là un vide important à combler, et nous avons hâte de pouvoir y investir.
Bien sûr, Matrix étant un standard ouvert et open source, n’importe quelle autre organisation peut créer une véritable alternative à WhatsApp pour le grand public, et nous en voyons, comme Beeper. La difficulté, évidemment, est de savoir comment financer un produit gratuit pour des utilisateurs occasionnels, et il est notable que ces acteurs proposent des offres payantes. D’ailleurs, dans l’écosystème Matrix, qui compte plus de 70 organisations développant des produits, presque toutes visent des clients professionnels plutôt que des services gratuits pour le grand public. On ne peut pas changer les lois de l’économie.
Element compte des clients américains, dont le département de la Défense. Comment défendre la souveraineté européenne tout en servant Washington ?
M.H : La souveraineté numérique, c’est avoir le choix et ne pas être enfermé chez un fournisseur, ce que garantit précisément un standard ouvert doté d’un écosystème de fournisseurs. Element conçoit des solutions souveraines de niveau entreprise, basées sur Matrix, pour les gouvernements et les organisations publiques.
Voir la souveraineté numérique comme un face-à-face entre les États-Unis et l’Europe est une erreur, largement colportée par des éditeurs européens qui espèrent vendre leurs logiciels aux gouvernements européens. Une solution est souveraine sur le plan numérique ou elle ne l’est pas, et une solution européenne qui enferme les utilisateurs ne l’est clairement pas. C’est pourquoi des gouvernements non européens en quête de souveraineté numérique achètent chez Element. Ils comprennent la valeur du standard ouvert, et le fait qu’ils gardent le contrôle, où qu’Element soit basé. Pour Element, cela ne change rien de vendre à une administration européenne, à une administration américaine ou à un ministère au Canada, en Australie ou ailleurs.
Vous avez qualifié le chiffrement de bout en bout de « péché originel » de Matrix. Si vous pouviez tout recommencer, l’activeriez-vous par défaut dès le premier jour ?
M.H : Si nous devions créer Matrix aujourd’hui, douze ans et demi plus tard, il serait évidemment pensé autour du chiffrement de bout en bout (E2EE), activé par défaut, comme il l’est dans Matrix depuis la version 1.0, en 2020. S’il ne l’était pas en 2014, c’est parce que la technologie existait à peine et que nous devions d’abord résoudre les défis de la décentralisation.
Si j’ai décrit l’E2EE comme le « péché originel » de Matrix, ce n’est pas parce que c’est une mauvaise chose, mais parce qu’il complique considérablement les choses et a ralenti notre progression d’un facteur 10 : toutes les fonctionnalités doivent être conçues pour fonctionner de façon sécurisée avec l’E2EE, et l’E2EE décentralisé est en soi un défi technique majeur. Un peu comme Adam et Ève, j’imagine, ralentis par le fardeau de la connaissance du bien et du mal.
Une question plus intéressante concerne la protection des métadonnées, et pas seulement le chiffrement des données. Si l’on relançait Matrix aujourd’hui, la vraie question ne serait pas de savoir si l’on activerait l’E2EE par défaut, mais si l’on concevrait le protocole pour masquer qui parle à qui, et quand. Protéger les métadonnées est un défi encore plus grand.
À propos de métadonnées, Matrix chiffre les messages, mais la fédération expose qui parle à qui et quand. Est-ce sa véritable limite par rapport à Signal ?
M.H : Commençons par les limites de Signal. Signal est un système centralisé, donc vulnérable à une panne mondiale, et il est sous le contrôle de son éditeur, pas de l’utilisateur. Il tourne aussi sur AWS, un hyperscaler américain soumis aux pressions de son gouvernement. Il existe donc un risque de mise au ban ou de coercition, comme on l’a vu avec Starlink, Maxar, Microsoft et d’autres. Signal ne fait rien pour masquer les schémas de trafic ni les horaires. Même si le serveur ne journalise aucune requête, un observateur placé sur le réseau ou chez l’hyperscaler peut déduire qui parle à qui et qui appartient à quels groupes.
Pour WhatsApp, l’essentiel de ces limites s’applique aussi. S’y ajoute le fait qu’une entreprise commerciale héberge le service et a accès aux métadonnées pour alimenter son modèle économique fondé sur l’exploitation des données. Ce sont littéralement des « méta-données », les données de Meta. Meta utilise celles de WhatsApp pour toute une série d’activités de profilage au service de son modèle de vente de publicité.
Dans le Matrix d’aujourd’hui, les métadonnées ne sont visibles que des serveurs qui participent à une conversation. Contrairement à Signal ou à WhatsApp, aucun service centralisé ne fait transiter le trafic de tout le monde. Ainsi, si tous les utilisateurs d’une conversation sont sur un même serveur géré par un administrateur de confiance, l’empreinte en métadonnées est minimale. Aucun service central ne les collecte, et un attaquant ignore probablement l’existence de ce serveur.
Cela dit, nous pouvons encore faire mieux. Comme évoqué plus haut, nous travaillons sur une version de Matrix qui protège les métadonnées, qui fait transiter Matrix en DMLS par un tunnel chiffré afin de brouiller les métadonnées au même niveau que Signal, tout en conservant les avantages de la fédération pour la vie privée. Nous travaillons aussi activement, chez Element, sur un Matrix pair-à-pair (P2P), financé par le gouvernement néerlandais, où il n’y a plus aucun serveur et donc aucun endroit où les métadonnées pourraient être exposées.
Vous avez écrit que les serveurs publics devront vérifier l’âge des utilisateurs. Est-ce compatible avec une messagerie qui n’exige pas d’identité ?
M.H : Tous les pays n’exigent pas encore la vérification de l’âge, et c’est à l’administrateur du serveur de déterminer le niveau de vérification d’identité qu’il souhaite imposer à la création d’un compte. Pour ceux qui doivent se conformer à la réglementation locale, l’équipe Matrix travaille sur des techniques de vérification de l’âge respectueuses de la vie privée afin d’en limiter l’impact, et encourage les autres développeurs à mener leurs propres recherches.
La Matrix.org Foundation a fait campagne contre ces obligations, notamment au Royaume-Uni (Online Safety Act) et désormais dans l’UE (« KIDS Act »), en réclamant le financement du développement d’outils adaptés qui permettent aux utilisateurs de faire les bons choix, plutôt que des réglementations répressives qui contredisent leurs pendants protégeant la vie privée, comme le RGPD. L’écosystème n’a désormais pas d’autre choix que de développer des technologies qui ne brisent ni notre chiffrement de bout en bout ni nos promesses envers nos utilisateurs.
Tchap et le TI-Messenger allemand reposent sur Matrix, mais le public l’ignore. Considérez-vous ça comme une victoire ou échec de marque ?
M.H : « Le public » ne connaît pas Matrix, de la même façon qu’il ne connaît pas SMTP, ni vraiment HTTP au-delà des préfixes d’URL.
Côté Element, beaucoup de nos clients gouvernementaux apprécient de pouvoir utiliser l’application en marque blanche. Cela les aide à souligner le caractère numériquement souverain d’une solution lorsqu’elle porte son propre nom et les couleurs du pays, et signale clairement qu’il s’agit de l’application officielle, par opposition aux messageries grand public.
Tchap est un fork d’Element en marque blanche, développé par la direction interministérielle du numérique française (DINUM) avec le soutien d’Element. C’est la solution de communication souveraine de la France, qui fonctionne en fédération fermée et compte actuellement environ 650 000 utilisateurs quotidiens. C’est donc un immense succès, et elle a aussi été intégrée à LaSuite, la suite bureautique souveraine de l’État français. Le grand public n’a pas vraiment besoin de connaître Tchap, c’est un outil destiné aux agents de la fonction publique française.
Le TI-Messenger est l’un des usages les plus innovants de Matrix. Le standard TI-Messenger y ajoute des exigences propres au système de santé allemand. Il a été créé pour que la communication en temps réel remplace les circuits papier et fax. C’est déjà la fonction de communication en temps réel utilisée par les caisses publiques d’assurance maladie allemandes, et son déploiement se poursuit dans les hôpitaux, cliniques et pharmacies.
L’objectif ultime est bien que Matrix devienne un nom familier, pour que l’on puisse dire « écris-moi sur Matrix » comme on dit « envoie-moi un mail » (et non « envoie-moi un message Outlook »). Pour l’instant, la fondation Matrix.org s’emploie surtout à survivre financièrement, en expliquant à toutes ces grandes organisations publiques qu’elles ont choisi Matrix parce que c’est un standard indépendant, mais qu’il ne pourra pas le rester s’il n’est pas soutenu financièrement.
Début 2025, la Fondation menaçait de fermer ses passerelles (bridges) faute de financement. Où en est-elle aujourd’hui, et que répondez-vous à ceux qui accusent Element de prendre le contrôle du projet ?
M.H : Si beaucoup de gouvernements bâtissent leurs communications souveraines sur le standard Matrix, rares sont ceux qui participent au coût de sa gouvernance indépendante. C’est tout simplement stupéfiant. Avec le temps, les gouvernements commencent à en prendre conscience, et la Matrix.org Foundation voit de plus en plus de gouvernements la rejoindre comme membres.
Quiconque accuse Element de prendre le contrôle du projet Matrix a manifestement mal compris la façon dont Matrix a été créé, développé et maintenu. L’équipe qui a créé Matrix a aussi fondé Element pour financer le développement du projet. En tant qu’entreprise à but lucratif, Element a pu lever des fonds qui ont servi à construire le standard ouvert Matrix, mais l’objectif a toujours été que la Fondation en soit la gardienne indépendante, et chaque année, elle progresse vers davantage d’indépendance.
Si la Matrix.org Foundation fonctionne de manière indépendante, Element n’a d’autre choix que de continuer à la soutenir de façon significative, sinon elle s’effondrerait.
Évidemment, Element ne dispose pas de ressources infinies et doit assurer sa propre viabilité financière en proposant la meilleure solution professionnelle possible pour les gouvernements. Si d’autres veulent prendre le relais et proposer des passerelles, ou d’autres fonctionnalités accessoires, ils sont les bienvenus. Matrix est un projet logiciel open source.
Slack et Teams développent des assistants IA qui lisent vos conversations. Est-ce possible dans une messagerie chiffrée de bout en bout, sans envoyer les échanges à un tiers ?
M.H : Oui : on peut exécuter des modèles de langage, petits ou grands, directement sur le client afin de préserver l’E2EE. On peut aussi recourir à l’apprentissage fédéré pour répartir la charge de calcul entre les clients actuellement actifs dans un salon. On peut également choisir d’exécuter un LLM côté serveur, en première partie (c’est-à-dire sans tiers), pour analyser les messages, au prix d’une atteinte à l’E2EE : cela peut être acceptable pour certains utilisateurs (par exemple, les organisations déjà soumises à des obligations d’audit et de conformité sur les messages).
À mesure que la loi de Moore se poursuit, que les clients gagnent en vitesse et que les modèles gagnent en efficacité, nous nous attendons à voir émerger beaucoup plus de fonctions d’IA côté client. En attendant, les utilisateurs de Matrix cherchent généralement à protéger leurs données de l’IA plutôt qu’à se précipiter pour les livrer à un LLM, ce qui nous laisse le temps de bien faire les choses.
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